Tahıl anlaşması uzatılacak mı? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'gerekçe yok' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus dış politikasının gündemine dair değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Özellikle 18 Temmuz’da sonra Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına değinen Lavrov, anlaşmanın uzatılması için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.

Lavrov, "Bu anlaşmanın uzatılması için ne gibi argümanları olduğunu anlamıyorum. Çünkü bu, Ukrayna tahılı için yapılan bir ticaret haline geldi" dedi. Lavrov, anlaşmanın Batı’nın Rus tahıl ve gübre ihracatı üzerindeki engeli kaldırmasını içeren kısmının uygulanmadığını vurguladı. Tahıl anlaşmasının uzatılmaması durumunda Rusya’nın ihtiyacı olan ülkelere ihracatının devam edeceğini belirten Lavrov, "Anlaşmanın sona ermesi durumunda en fakir ülkelere aynı veya daha fazla miktarda tahılı ücretsiz olarak sağlayacağız" dedi.

Ukrayna üzerinden Batı ile gerilen ilişkilere de değinen Lavrov, mevcut durumun savaş öncesindeki durumla kıyaslanamayacağını vurguladı. Lavrov, "Gerçekçi olmak gerekirse Batı ile, Ukrayna üstünden bize savaş ilan etmeden önceki zamandaki gibi bir diplomatik temasa ulaşabileceğimizi sanmıyorum" diye konuştu.

"UKRAYNA'DAKİ BATILI SUBAYLARI YOK EDECEĞİZ"

Lavrov, devam eden Ukrayna savaşında Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunu eğitmek ve destek vermek için gönderdiği paralı asker ve subaylara da değindi. Lavrov, "Ukraynalıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek ve savaş suçları işleyerek, sivil tesisleri kullanarak toplantılar ve eğitimler düzenlemesi Ukrayna’nın hatasıdır. Bu tür toplantıları duyarsak Kramatorsk’taki günlerde olduğu gibi onları yok edeceğiz. Çünkü bize savaş açanlar bunlar ama Ukraynalılar ağır silahlarını konuşlandırmak için sürekli ve düzenli olarak sivil altyapıyı kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

"RUSYA, HER TÜRLÜ SAVAŞTAN DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKTI"

Lavrov, Rus paralı asker grubu Wagner’in silahlı isyanından sonra durumun istikrara kavuşup kavuşmadığı yönünde sorulan soruya yanıt vererek, "Kimseye bir şey açıklamak, herhangi bir güvence vermek zorunda değiliz. Şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz. Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) bu konudaki görüşlerini söyledi. Ülkemizin tüm siyasi güçleri bu konuda konuştu. Batı’da herhangi birinin şüphesi varsa bu onların sorunu. Rusya her türlü çetin sınavdan, ki bu çetin sınavdan daha fazlasıydı, daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA