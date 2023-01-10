AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: Özgür ve bağımsız basın, demokrasinin temel unsurudur

Avrupa BirliğiTürkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yalan haber ve dezenformasyonun yaygınlaşmasına dikkat çektiği açıklamasında doğru ve tarafsız bilgi için mücadele eden gazetecilerin önemine dikkat çekti.

Son Güncelleme:
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: Özgür ve bağımsız basın, demokrasinin temel unsurudur

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ilkelere bağlı gazeteciliğin önemine vurgu yaptığı açıklamasında çoğulcu medya ortamının, özgür ve bağımsız medyanın önemine vurgu yaptı. 

AB Türkiye Delegasyonu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

“Yalan haber ve dezenformasyonun yaygınlaştığı bir dünyada, mesleki ilkelere bağlı olarak yapılan gazeteciliğin değeri giderek daha da artmaktadır. Çoğulcu bir medya ortamı ile özgür ve bağımsız basın, demokrasinin temel unsurudur. Doğru ve tarafsız bilgi sunma görevlerini yerine getirmek için mücadele veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: Özgür ve bağımsız basın, demokrasinin temel unsurudur - Resim : 1

 
Etiketler
Medya haberleri Avrupa Birliği
Son Güncelleme:
Kafasından boynuz çıkan kadın görenleri şaşırtıyor Dünya 10 Ocak 2023 06:42
Endonezya'da 7,6 büyüklüğünde deprem Dünya 09 Ocak 2023 22:02
ABD'den Suriye'deki üslerine yeni askeri takviye Dünya 09 Ocak 2023 16:28
Yolsuzluk iddiası: Alman Maliye Bakanı yargının kıskacında Dünya 09 Ocak 2023 15:15
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor!
Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler! Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler!
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları!
Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım' Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım'
Akit'ten tazminatsız kovulan ekran yüzü savaş açtı: 'Çaresiz haldeyim, 15 Ocak'ta her şeyi anlatacağım' Akit'ten kovulan ekran yüzü savaş açtı: 'Çaresiz haldeyim, 15 Ocak'ta her şeyi anlatacağım'