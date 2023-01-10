AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: Özgür ve bağımsız basın, demokrasinin temel unsurudur

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ilkelere bağlı gazeteciliğin önemine vurgu yaptığı açıklamasında çoğulcu medya ortamının, özgür ve bağımsız medyanın önemine vurgu yaptı.

AB Türkiye Delegasyonu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

“Yalan haber ve dezenformasyonun yaygınlaştığı bir dünyada, mesleki ilkelere bağlı olarak yapılan gazeteciliğin değeri giderek daha da artmaktadır. Çoğulcu bir medya ortamı ile özgür ve bağımsız basın, demokrasinin temel unsurudur. Doğru ve tarafsız bilgi sunma görevlerini yerine getirmek için mücadele veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”