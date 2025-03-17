AB Rusya'yı 'Barış İstememekle' Suçladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirme çabaları sürerken, AB cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasını istemediğini öne sürdü.

Kallas, düzenlediği basın toplantısında, Kiev'e 40 milyar Euro değerinde savunma yardımı sağlanması konusunda AB içinde geniş bir destek olduğunu kaydederek, yardım paketine ilişkin tartışmaların devam ettiğini söyledi.

Kallas açıklamasında, “Şu anda gördüğümüz şey Rusya'nın gerçekten barış istemediği. Ayrıca masanın etrafında anlaşmaya varılan şey Rusya'ya gerçekten güvenilemeyeceği oldu” dşiye konuştu.

Kaynak: DHA