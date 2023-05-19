7,7'lik deprem sonrası tsunami alarmı!

Güney Pasifik'te Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

ABD Jeoloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Yeni Kaledonya’ya bağlı Loyalty Adaları’nı sarsan depremin 38 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Bazı yerlerde deprem paniğe yol açarken bölgede yetkililer halka sahillerden uzak durma çağrısı yaptı.

ABD tsunami uyarı sistemi, Pasifik adalarında birkaç metrelik dalgalar görülebileceğini kaydetti. Avustralya ve Yeni Zelanda da kıyı bölgelerinde alışılmışın dışında dalgalar beklediklerini duyurdu.