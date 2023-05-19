Avustralya'da polis 95 yaşındaki demans hastasına şok tabancasıyla müdahale etti
Avustralya’da demans hastası 95 yaşındaki bir kadın polis tarafından şok tabancası ile müdahaleye uğradıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
BBC’de yer alan habere göre, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşanan olayda huzurevinde yaşayan 95 yaşındaki demans hastası Clare Nowland, polis müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Şok tabancası uygulandıktan sonra Nowland’in düştüğü ve kafasını çarparak beyin kanaması geçirdiği belirtildi.
Polisler kadını bıçak taşıdığını gerekçe göstererek şok tabancasıyla müdahale etti. Polisin müdahalesi “orantısız” diye eleştirilerek tepki çekti.
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