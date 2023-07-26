40 yıldır başbakandı: Kamboçya'da başbakanlık babadan oğula geçti

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 40 yıldır devam ettiği başbakanlık görevinden istifa etti. Başbakanlık görevini Hun Sen'in oğlu Hun Manet devralacak.

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40 yıldır başbakandı: Kamboçya'da başbakanlık babadan oğula geçti

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, görevinden istifa ettiğini ve yerine oğlu Hun Manet'in getirileceğini duyurdu.

Başbakan Hun Sen, yaklaşık 40 yıldır devam ettiği başbakanlık görevinden istifa duyurusunu Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 23 Temmuz'da gerçekleşen seçimleri kazanmasının ardından yaptı.

CPP lideri Hun Sen, başbakanlık görevinden 3 hafta içinde ayrılacağını ve görevi oğlu Hun Manet'in devralacağını açıkladı.

Hun Sen, oğlunun başbakanlık görevine Kamboçya Ulusal Seçim Komitesinin nihai seçim sonuçlarını yayımlamasının ardından başlayacağını belirtti.

SENATO BAŞKANI OLMASI BEKLENİYOR

Başbakan Hun Sen, televizyonda yayınlanan açıklamasında, kararından Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'yi haberdar ettiğini ve kralın da hemfikir olduğunu aktardı.

Öte yandan, görevinden istifa eden Hun Sen'in ülke yönetiminden uzaklaşmayarak, kariyerine senato başkanı olarak devam etmesi bekleniyor.

HUN MANET, GENEL KURMAY BAŞKANI OLARAK ATANMIŞTI

Başbakanlık görevini devralması planlanan Hun Manet, 20 Nisan 2023'te Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

CPP Merkez Komitesi, 24 Aralık 2021’de Hun Manet'i oy birliğiyle "geleceğin başbakanı" seçmişti

Kamboçya Ulusal Seçim Komitesinin resmi olmayan seçim sonuçlarına göre iktidardaki Kamboçya Halk Partisi meclisteki 125 koltuğun 120'sini kazandı.

Ulusal Seçim Komitesi, resmi seçim sonuçlarını 9 Ağustos ila 4 Eylül arasında açıklayacak.

Kaynak: AA

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