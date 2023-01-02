4 öğrencinin cinayet zanlısı, katil psikolojisini anlamak için çalışma yapmış

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, polis kayıtları kriminoloji öğrencisi Bryan Kohberger'ın kasımda bıçaklanarak öldürülen öğrencilerin cinayetiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Pensilvanya'nın Scranton şehrinde tutuklandığını ortaya çıkarırken, Kohberger'ın sadece 6 ay önce, karar verme süreçlerini anlamak için eski suçlulardan bilgi istediği öğrenildi.

Kohberger, suç deneyimi süresince suçluların nasıl hissettiğini de bilmek istemiş.

Reddit'te, daha sonra silinen mayıstaki bir gönderisinde Kohberger, "Merhaba, benim adım Bryan ve sizi duyguların ve psikolojik özelliklerin suç işlerken karar vermeyi nasıl etkilediğini anlamaya çalışan bir araştırma projesine katılmaya davet ediyorum" yazdı ve ekledi

"Bu çalışma özellikle deneyiminiz sırasındaki düşüncelerinize ve duygularınıza odaklanarak, en son işlediğiniz cezai suçun arkasındaki hikayeyi anlamaya çalışıyor."

The Daily Mail'in aktardığı üzere anonim ankette, "Evinizden ayrılmadan önce suça hazırlandınız mı?", "Neden o kurbanı veya hedefi diğerlerine tercih ettiniz?" ve "Hedefinize ulaşmak için ilk yaptığınız hamle neydi?" soruları vardı.

Kohberger, "Suçu işledikten sonra ne düşünüyor ve hissediyordunuz?" diye de sordu.

Bryan Kohberger, bu tür soruların herhangi bir programın ayrılmaz parçası gibi görünebileceği kriminoloji bölümünde okusa da birçok kişi bu sorulara, Kohberger'in 21 yaşındaki Madison Mogen, 20 yaşındaki Xana Kernodle ve 20 yaşındaki Ethan Chapin cinayetleriyle ilgili olarak tutuklanmasının ardından farklı bir açıdan yaklaşabilir.

4 kişi, 13 Kasım sabahı erken saatlerde Moscow'daki Idaho Üniversitesi kampüsü yakınlarındaki kiralık bir evde bıçaklanarak öldürülmüştü. Dedektifler şüpheliyi veya cinayet silahını haftalarca belirleyememişti.

Moscow polisi, cinayetlerle bağlantılı ikinci bir şüpheli olduğu ihtimalini elemiş gibi görünüyor.