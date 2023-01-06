2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı

Küresel gıda fiyatları zirve seviyeleri test ettiği 2022 yılını negatif enflasyonla tamamladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre dünya gıda fiyatları Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 1 geriledi. Fiyatlar önceki aya göre ise yüzde 1,9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Kasım ayındaki revize edilmiş 135 seviyesinden Aralık ayında 132,4'e geriledi.

Kasım ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 135.7 olarak açıklanmıştı.

Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Karadeniz'den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti ancak Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının desteğiyle geriledi.

Türkiye'de ise gıda fiyatlarında 2022 yüksek artışla tamamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022'de yüzde 76,8 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem