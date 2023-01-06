2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel gıda fiyatları göstergesi 2022'de yüzde 1 geriledi. Türkiye'de ise bu hafta açıklanan veriler 2022'de gıda enflasyonunun yüzde 77 arttığını göstermişti.

2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı

Küresel gıda fiyatları zirve seviyeleri test ettiği 2022 yılını negatif enflasyonla tamamladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre dünya gıda fiyatları Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 1 geriledi. Fiyatlar önceki aya göre ise yüzde 1,9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Kasım ayındaki revize edilmiş 135 seviyesinden Aralık ayında 132,4'e geriledi.

Kasım ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 135.7 olarak açıklanmıştı.

Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Karadeniz'den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti ancak Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının desteğiyle geriledi.

Türkiye'de ise gıda fiyatlarında 2022 yüksek artışla tamamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022'de yüzde 76,8 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Küresel sıcaklık artışı devam ederse 2100'de insanlığı felaket bekliyor Dünya 06 Ocak 2023 14:22
İtalyan futbol efsanesi Vialli hayatını kaybetti Spor 06 Ocak 2023 13:26
Zelenskiy: Rusya'nın ateşkesle hedefi Noel'de ilerleyişimizi durdurmak Dünya 06 Ocak 2023 13:17
Meksika'da El Chapo isyanı büyüyor! Dünya 06 Ocak 2023 12:02
ÇOK OKUNANLAR
2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek 2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek
'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu: Karamollaoğlu ‘İşi uzatmayalım’ dedi ve… 'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı!
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar
Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir! Hesabınıza aktarabilirsiniz... Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir!