14 Yıl Sonra Bir İlk: Şam'dan Hac Kafilesi Yola Çıktı

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'nin tüm illerinden hacı adayları, ilk kez 14 yıl sonra Şam üzerinden kutsal topraklara doğru yola çıktı.

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14 Yıl Sonra Bir İlk: Şam'dan Hac Kafilesi Yola Çıktı

Suriye resmi ajansı SANA'ya konuşan Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Şam'dan ve yurt dışından 2 Haziran'a kadar 22 bin 500 Suriyeli hacı adayının Türkiye ve Özbekistan uçakları vasıtasıyla kutsal topraklara ulaşacağını belirtti.

Baas rejimi yıkılmadan önce Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşayan vatandaşlar, Türkiye üzerinden kutsal topraklara yolculuk ediyordu.

Suriye Havacılık Heyeti Genel İlişkiler Sorumlusu Alaa Sallal, Cidde kentine hareket eden ilk kafilede 247 hacı adayının yer aldığını söyledi. Sallal, hacı adaylarının rahat şekilde yolculuk etmeleri için her türlü kolaylığı sağladıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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