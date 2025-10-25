13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı! Tam 100 Tane...

Yeni Zelanda’da 13 yaşındaki bir çocuk, oyun sırasında 100 adet mini mıknatısı yutunca hastaneye kaldırıldı. Doktorlar bağırsaklarının bir bölümünü almak zorunda kaldı.

Yeni Zelanda'da yaşanan tıbbi vakada, 13 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs, bağırsak dokusunda ciddi hasara yol açtı. New Zealand Medical Journal dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, günler süren karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun röntgen görüntülerinde, karnının sağ alt bölgesinde birbirine yapışmış metal yığınları tespit edildi.

HASAR OLUŞTU AMA İYİLEŞTİ

Yapılan ameliyatta, mıknatısların bağırsak dokusuna yaptığı baskı nedeniyle doku hasarı oluştuğu belirlendi. Bağırsağın hasar gören bölümleri cerrahi müdahaleyle alınan çocuk, operasyon sonrasında iyileşti. Normal beslenme düzenine kısa sürede dönen çocuğun bir hafta sonra taburcu edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

