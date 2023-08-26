Talana karşı Dikmece'de büyük buluşma: 'Sermaye halka hesap verecek'

Hatay’ın Antakya ilçesinin Dikmece köyünde tarım ve zeytinlik arazilerine kamulaştırma kararı alınmasının ardından köylülerin mücadelesi devam ediyor.

BÜYÜK BULUŞMA

Direnişlerini devam ettiren köylüler, bugün Büyük Dikmece Buluşması'da ülkenin bir çok noktasından gelen yurttaşlarla bir araya geldi.

Çiftlik Mahallesinde bir araya gelen çok sayıda kişi, "Zafer direnen Dikmece'nin olacak", "Direne direne kazanacağız", "Akbelen'den Dikmece'ye sürüyor bu mücadele", "Sermaye defol bu topraklar bizim", "Havama, suyuma, zeytinime dokunma", "Kadınsız direniş olmaz", "Şirketler değil direniş kazanacak" sloganlarının öne çıktığı dövizler taşındı.

"BU TOPRAKLAR BİZİM"

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Tulay Hatimoğulları, Perihan Koca'nın yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla "Sermaye halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Sermaye defol bu topraklar bizim", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla yürüyüş başladı.

AKBELEN DİRENİŞÇİLERİ DİKMECE'DE

Yürüyüşe yıllardır jandarmanın saldırısına rağmen toprakları için direnen Akbelen direnişçileri de katıldı.