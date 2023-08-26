Talana karşı Dikmece'de büyük buluşma: 'Sermaye halka hesap verecek'

Hatay Dikmece köyünde doğa talanına karşı mücadele devam ederken; bugün Büyük Dikmece Buluşması'na birçok kentten yurttaş katıldı.

Son Güncelleme:
Talana karşı Dikmece'de büyük buluşma: 'Sermaye halka hesap verecek'

Hatay’ın Antakya ilçesinin Dikmece köyünde tarım ve zeytinlik arazilerine kamulaştırma kararı alınmasının ardından köylülerin mücadelesi devam ediyor.

BÜYÜK BULUŞMA

Direnişlerini devam ettiren köylüler, bugün Büyük Dikmece Buluşması'da ülkenin bir çok noktasından gelen yurttaşlarla bir araya geldi.

Çiftlik Mahallesinde bir araya gelen çok sayıda kişi, "Zafer direnen Dikmece'nin olacak", "Direne direne kazanacağız", "Akbelen'den Dikmece'ye sürüyor bu mücadele", "Sermaye defol bu topraklar bizim", "Havama, suyuma, zeytinime dokunma", "Kadınsız direniş olmaz", "Şirketler değil direniş kazanacak" sloganlarının öne çıktığı dövizler taşındı.

"BU TOPRAKLAR BİZİM"

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Tulay Hatimoğulları, Perihan Koca'nın yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla "Sermaye halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Sermaye defol bu topraklar bizim", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla yürüyüş başladı.

AKBELEN DİRENİŞÇİLERİ DİKMECE'DE

Yürüyüşe yıllardır jandarmanın saldırısına rağmen toprakları için direnen Akbelen direnişçileri de katıldı.

Son Güncelleme:
Fatura ortaya çıktı: Çanakkale'de 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Fatura ortaya çıktı: Çanakkale'de 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Fırındaki yağ ve lekeleri yok etme tekniği! Pırıl pırıl bir fırın için denemelisiniz Fırındaki yağ ve lekeleri yok etme tekniği! Pırıl pırıl bir fırın için denemelisiniz
Sır gibi saklanan Ayvalık tostunun lezzet sırrı! Tosta lezzet veren tüyo belli oldu Sır gibi saklanan Ayvalık tostunun lezzet sırrı! Tosta lezzet veren tüyo belli oldu
İmar tartışması sürüyor: İBB’den Adalar raporlu yanıt İmar tartışması sürüyor: İBB’den Adalar raporlu yanıt
ÇOK OKUNANLAR
SGK Başuzmanı Hakem Kurulu'nu işaret etti, en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı SGK Başuzmanı en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı
Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi! Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi!
Uzmanı açıkladı: Dolar/TL neden düştü, yönü neresi? Dolar/TL neden düştü, yönü neresi?
KKM kararı sonrası mevduat faizlerinde rekor artış! Mevduat faizlerinde rekor artış!
Karmaşaya yol açmıştı, İçişleri Bakanı son noktayı koydu: 'B' sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! 'B' sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!