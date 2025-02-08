Silivri'de Endişelendiren Görüntü: Adacıklar Oluştu

İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu.

Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.

Kaynak: İHA