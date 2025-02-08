Silivri'de Endişelendiren Görüntü: Adacıklar Oluştu

Marmara Denizi'nin Silivri kıyılarında yaklaşık 150 metre çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Dron ile havadan görüntülenen manzara dikkat çekerken, yağışa rağmen suyun geri çekilmesi bölge halkında endişe yarattı.

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Silivri'de Endişelendiren Görüntü: Adacıklar Oluştu

İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu.

Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.

Kaynak: İHA

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Silivri İstanbul Marmara Denizi
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