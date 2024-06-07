Samuray arıları iş başında! Laboratuvarda üretilip, eş zamanlı olarak doğaya salındılar

Kahverengi kokarca (halyomorpha halys) zararlısı ile biyolojik mücadele çerçevesinde Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen samuray arıları Kahverengi kokarcanın en fazla bulunduğu Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Düzköy köyünde belirlenen bir fındık bahçesinde doğaya salındı.

Kahverengi kokarca (halyomorpha halys)



Salınım için düzenlenen törene katılan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, il genelindeki fındık bahçelerinde doğaya salınacak toplam 20 bin Samuray arısının, kokarca ile mücadelede büyük rol oynayacağını söyledi.



Vali Serdengeçti yaptığı açıklamada, “Kahverengi kokarca ile üç tür mücadele tespit edilerek bir eylem planı yapıldı. Bu eylem planında biyolojik, kimyasal ve mekan mücadele yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi şuanda yaptığımız biyolojik mücadeledir. Kahverengi kokarca ile en etkin yol olan biyolojik mücadelede samuray arılarını bugün 2 bin adet, toplamda ise 20 bin adet olarak fındık bahçelerimize salacağız. Samuray arıları istilacı bir böcek türü olan Kahverengi kokarcanın yumurtalarına girerek hem imha ediyor hem de kendi yumurtalarını bırakmaktadır. Böylelikle Kahverengi kokarca ile mücadeleyi uzun vadede yapmış olacağız. Biyolojik mücadele yüzde 70 oranında etkili bir çözüm olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra mekânsal bir mücadele söz konusudur. Bu böcek türü kış aylarında ev ahır gibi mekanlara sığınmaktadır buralarda süpürme ve imha etme gibi bir tedbir geliştiriliyor. Bunun yanı sıra bir de kimyasal mücadele dediğimiz özellikle nisan ve temmuz aylarında ilaçlama yapılmaktadır. İlaçlama husussunda oluşturulan bir fon aracılığıyla ilaçlama desteği sağlanmaktadır. Bütün bunları Tarım Bakanlığımızın kontrolünde yapmaktayız” dedi.





BU YIL 150 BİN SAMURAY ARISI ÜRETİLECEK

Kahverengi kokarca ile mücadele için bu yıl enstitülerde 150 bin civarında Samuray arısı üretileceğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç Dr. Yunus Bayram ise “Uzun vadede Kahverengi kokarcayı ülkemizde sorun olmaktan çıkartacağız. Bunun için kimyasal, mekânsal ve biyolojik olmak üzere üç aşamalı mücadelemiz devam etmektedir. Bunlardan en önemlisi olan biyolojik mücadele için enstitülerimizin laboratuvarlarımızda 150 bin adet Samuray arısı üretimi planlanmaktadır. Şuanda bu üretimlerin 15 ve 20 bin adet olarak salımlarını yapıyoruz. Şunda bunların altyapısını kurup üretimini yapanlar da var. Önümüzdeki yıllarda bu üretim sayısının katlanarak artacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Kahverengi kokarca ile mücadele için Samuray arısı salınımına Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, Giresun il ve ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar ve fındık üreticileri katıldı.

Kaynak: İHA