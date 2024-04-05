Phaselis koylarında yapılaşma iptal edildi

Antalya’daki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Phaselis Antik kentiyle yapılaşma izni iptal edildi. Avukat Tuncay Koç, "Bu projenin sahadaki arkeolojik kalıntılara ve bölgedeki endemik bitkilere zararı olduğu çok açıktı" dedi.

Phaselis koylarında yapılaşma iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl şubat ayında ihale edilen Antalya’daki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Phaselis Antik kentiyle ilgili proje iptal edildi.

Cumhuriyet’ten Bülent Ecevit’in haberine göre, söz konusu projeye karşın yapılan itirazların neticesinde durdurma kararı verildi ancak çalışmalar devam etti. Daha önce ihalesi iptal edilen projenin koruma kurulu kararı da iptal edildi. Antalya 3. İdare Mahkemesi, Koruma Bölge Kurulu’nun Phaselis projesiyle ilgili iki kararın iptali için, “Kurul kararlarının hukuka aykırı” olduğuna hükmetti.

Konuya ilişkin konuşan yurttaşların avukatı Tuncay Koç, “Bilirkişi incelemesinde bu yapılaşmanın Kıyı Kanunu’na, Milli Parklar Kanunu’na ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu’na aykırı olduğu ortaya çıktı” dedi. Koç, “Bu projenin sahadaki arkeolojik kalıntılara ve bölgedeki endemik bitkilere zararı olduğu çok açıktı. Antalya’nın en bakir iki koyunu bu şekilde yoğun bir turizme açmak, o bölgelerin arkeolojik ve doğal özelliklerini yok edici bir potansiyele sahip” diye konuştu.

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