Çeşme Ilıca Drive Thru, EMEA bölgesinde 2023 yılının “Yeşil Mağazası” seçildi

Küresel karbon emisyonlarını, su kullanımını ve atık depolama alanlarına gönderilen atıkları 2030 yılına kadar %50 oranında azaltmayı amaçlayan Starbucks, 30’dan fazla pazarda 6.000’den fazla “Yeşil Mağaza”sını sertifikalandırarak, kaynaklarını pozitif hedefler için kullanmaya devam ediyor. 2025 yılına kadar dünya çapında 10.000 “Yeşil Mağaza” inşa etmeyi veya mevcut mağazalarını dönüştürmeyi amaçlayan marka, perakende sektöründe sürdürülebilir bir gelecek kurmanın adımlarını hızlandırıyor.



Türkiye’de 14 adet “Yeşil Mağaza”sı bulunan Starbucks Türkiye, bugün sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, ekolojik mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Bundan sonra tüm mağazalarını “Yeşil Mağaza” kriterleriyle açacağını açıkladı. İzmir'in Çeşme Ilıca bölgesinde bulunan ve dünyanın önde gelen franchise marka operatörlerinden biri olan Alshaya Group işbirliğiyle işletilen Drive Thru mağazası, misafirlerinin tercihlerine uygun bir dizi seçenek sunarak sürdürülebilir uygulamalar ve malzemelerle Starbucks'ın çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olmayı hedefliyor.



Çeşme Ilıca Drive Thru, Starbucks’ın global çapta Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ile oluşturduğu “Yeşil Mağaza” kriterlerine göre verimli kaynak kullanımı ile ön plana çıkıyor. Sürdürülebilirliği ve verimliliği amaçlayan çevre dostu “Yeşil Mağaza”, dış cephesindeki doğal taş kaplama ile olumsuz hava koşullarına dayanıklılıkla birlikte çevreye uyum sağlıyor. İç cephesinde kullanılan geri dönüştürülebilir çelikten yapılmış Corten kaplama, binanın uzun ömürlülüğünü artırırken, mininum bakım gerektiriyor. İnşaat sırasında kullanılan kör kalıp sistemleri, beton kullanımını azaltarak yapısal dayanaklılık sağlarken, neme ve topraktan çıkabilecek radon gazına karşı koruma sağlıyor. Güneş enerjisi panelleri, temiz enerji üretimine katkıda bulunarak karbon emisyonlarını ve işletme maliyetlerini azaltıyor. Bununla birlikte yağmur suyu hasadı ve yerel bitki örtüsünün büyümesini teşvik eden endemik peyzaj uygulamaları, suyun korunmasını sağlarken, ekolojik dengeyi koruyor. Dışarıdaki bir ünite ile birden fazla iç ünitenin kontrol edildiği klima yöntemi, VRF sistemlerinin uygulanması ile verimli ısıtma ve soğutma sağlanırken, hava perdeleri içerideki sıcaklık farklarını en aza indiriyor. Terrazzo zemin kaplaması, doğal taş agregaları kullanılarak sıfır karbon ayak izi sağlayan sürdürülebilir üretim süreçleriyle çevreye duyarlı mağaza tasarımını tamamlıyor. Tüm bu adımlar sonucunda, Çeşme Ilıca Drive Thru mağazası, yılda 12-15 kW enerji üretip, %12 ile %15 enerji tasarrufu elde ederken, yağmur suyu toplama sistemi ile mağazanın %8 su kullanımını kendi karşılayacak.



Starbucks Türkiye ve Azerbaycan Başkan Yardımcısı Figen Ilgaz’ın açıklamalarına göre; "İzmir’de yer alan Çeşme Ilıca Drive Thru mağazamızın, en yüksek puanı alarak, EMEA bölgesinde “Yılın Yeşil Mağazası” seçilmesinden ötürü çok mutluyuz. Alshaya Starbucks olarak, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukları işimizin merkezine koyuyoruz. Türkiye'deki 15’inci Yeşil Mağazamız bu misyonun vücut bulmuş halidir. Misafirlerimize en sevdikleri kahvelerini yudumlarken çevreye ve topluma olan katkılarımızı da göstermeye çalışıyoruz. Toplumla iş birliği yaparak sürdürülebilir bir gelecek inşa etme taahhüdümüzü yinelemekteyiz ve Türkiye'de daha fazla Yeşil Mağaza açmayı planlıyoruz."



Starbucks'ın Sürdürülebilirlik Müdür’ü Michael Kobori, ise “Çevresel taahhüdümüzü gerçekleştirmek için önemli bir strateji olan, dünya çapında 10.000 Yeşil Mağaza hedefimize doğru ilerlemek heyecan verici. Yeşil Mağazalar’ımız partnerlerimiz(çalışanlarımız) ve onların sürdürülebilirliğe inancı sayesinde mümkün oluyor. Hep birlikte, toplum ve dünyamız için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.