Mahkemeden Patara İçin Karar: Yapılaşmaya 'Dur' Denildi

Kaş Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında planlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği mahkeme kararıyla iptal edildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme, imar değişikliğini hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 12 Mayıs 2023 tarihli plan değişikliği kararıyla ilgili mahkemenin gerekçeli kararında, kamu yararı bulunmadığı ve şehircilik ilkelerine aykırı hareket edildiği belirtildi.

İmar değişikliklerinin mevzuata uygun şekilde yapılması ve çevreye zarar verebilecek düzensizliklere mahal verilmemesi gerektiğinin altı çizilen mahkeme kararında, iptal gerekçesi şu ifadelerle yer aldı:

“Planlama raporunda, değişiklik gerekçelerinin yetersiz olduğu, önceki imar planlarıyla karşılaştırmanın yapılmadığı ve sosyal donatı alanlarının uygun ölçekte ve erişilebilirlikte düzenlenmediği tespit edildi. Ayrıca, değişiklik yapılan alanlardaki kullanım kararlarının detaylandırılmaması nedeniyle alt ölçek planlarda yanlış kararlara yol açılabileceği belirlendi. Resmi kurum alanlarına dair yapılan düzenlemelerde ilgili kurumların görüşlerinin alınmaması da bilirkişi raporlarında dikkat çekici bir eksiklik olarak yer aldı. Bilirkişi incelemesinde, alınan kararların çevre düzenlemesi açısından kamu yararına uygun olmadığı ifade edildi. Bu gerekçelere dayanılarak plan değişikliğinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.”

Kaynak: Gazete Duvar