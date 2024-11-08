Denizin Altındaki Sessiz Tehlike Büyüyor! Sadece 5 Metre Kaldı...

Son yıllarda Marmara Denizi'ne büyük zarar veren müsilaj kabusu büyüyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın deniz seviyesinin 5 ila 25 metre arasında büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara'nın tamamına yayıldığını belirtti.

Su altı görüntüleriyle durumun vahametini gözler önüne seren Sarı, sorunun yaygınlaştığını ve bölgedeki ekosistemi ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

AĞLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Erdek Körfezi'ndeki balıkçılar da müsilajdan olumsuz etkileniyor. Bazı balıkçılar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrıda bulunurken, ağlarının müsilaj nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve ağları çekmekte zorlandıklarını bildirerek, sorunun geçim kaynaklarını tehdit ettiğine işaret etti.

Kaynak: İHA