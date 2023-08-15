İzmir Demirci Koyu'nda talan projesine izin çıkmadı

İzmir'in Urla ilçesi yer alan Demirci Koyu’nun olduğu bölgede jeotermal kaynak aramak için başlatılan ÇED süreci İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verdiği görüş sonrası sonlandırıldı.

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İzmir Demirci Koyu'nda talan projesine izin çıkmadı

İzmir’in Urla ilçesinde sit alanı olan Demirci Koyu’nun olduğu bölgede jeotermal kaynak aramak için başlatılan çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci sonlandırıldı.

BirGün'de yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sürecin sonlandırılmasıyla ilgili yaptığı duyuruda, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün projeyle ilgili verdiği görüş doğrultusunda olduğunu belirtti.

"ÇED SÜRECİ SONLANDIRILMIŞTIR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''İzmir İli, Urla İlçesi, Demircili Mahallesi Mevkiinde RSC Elektrik Üretim İnş. Tur. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Jeotermal Amaçlı Kaynak Arama Sondajı (3 Adet)" projesi ile ilgili olarak İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesi 2 (a) bendi gereği ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi.

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