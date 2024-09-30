Irmak Kenarındaki Yol Çöple Doldu, İnceleme Başlatıldı

Bartın'da vahşi depolama alanının dolmasının ardından çöpler, Bartın Irmağı kenarındaki yola dökülmeye başlandı. 800 metrelik bir alanı kaplayan çöplerin yağmurla ırmağa karışma riski üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Irmak Kenarındaki Yol Çöple Doldu, İnceleme Başlatıldı

Bartın'da Karasu köyü Boğaz mevkisinde 60 yıl önce taş ocağı olarak açılan çukur, sonrasında çöp depolama alanı oldu. Bartın genelindeki 8 belediye ve İl Özel İdaresi tarafından çöplerin bırakıldığı depolama alanı tamamen doldu. Bunun üzerine çöpler, depolama alanına giden, Bartın Irmağı’nın yanından geçen yolun kenarına bırakılmaya başlandı. Yolun 800 metrelik kısmı çöplerle kaplandı.

Irmak Kenarındaki Yol Çöple Doldu, İnceleme Başlatıldı - Resim : 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Çöplerin, yağmur sularıyla ırmağa karışma riski üzerine, bölge halkı ihbarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alana gelip, inceleme başlattı. Yol üzerine biriken çöplerin iş makinesiyle temizlenmesi için çalışma yapıldı. Vahşi depolama alanı ve yol üzerinde atılan çöpler havadan dronla görüntülendi.

Irmak Kenarındaki Yol Çöple Doldu, İnceleme Başlatıldı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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