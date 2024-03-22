İBB başvurdu, yargı iptal etti: Tansu Çiller'e kötü haber!

Tansu Çiller’e ait Kilyos’taki denize sıfır arazi için getirilen ve yapılaşmayı üç kat artıran imar kararlarına ilişkin İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı dava eden İBB'yi haklı buldu.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, koruma amaçlı uygulama imar planında hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi. Böylece mahkeme, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca verilen imar plan değişikliği kararını İBB'nin açtığı dava sonucunda da ikince kez iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer Kilyos Mahallesinde bulunan eski Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'e ait parseller için mevcut planlar İBB tarafından ilk olarak 2020 yılında dava edildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi 2 Kasım 2021 tarihinde, planların iptaline karar verdi. İstinaf da kararı haklı buldu.

Karar Danıştay 6. Dairesi'nin 29.12.2022 tarihli kararıyla onaylanarak kesinleşti. Ancak buna rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı arazi için plan değişikliğine gitti. “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” statüsündeki araziler, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsüne alındı.

İBB, bölgenin turizm alanı olduğu, otel işletmeciliği yapılabileceği, yapılaşma için müsait olduğu anlamına gelen yeni plan değişikliğini de dava etti.

MAHKEME ANAYASA’YI HATIRLATTI

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, daha önce aynı yer için verilen yargı kararlarını hatırlatıp anayasanın 138 maddesinde yer alan “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” fıkrasına atıf yaptı.

YAPILAŞMAYA ‘DUR’ DENİLDİ

Mahkeme, dava konusu yere ayrıcalık oluşturacak şekilde yapılaşma hakkı verildiğine, kamu yararı olmadığına, bölgede turizm alanı talebinin bulunmadığına dikkat çekerek, İBB’yi haklı buldu.

Çiller ailesine ait arazi için bakanlıkça yapılan imar değişikliği, istinaf yolu açık kalmak kaydıyla ikinci kez iptal edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem