VitrA, dünyanın ilk ve tek %100 geri dönüştürülmüş seramik lavabosunu üretti

VitrA, kendi kategorisinde dünyanın ilk ve tek %100 geri dönüştürülmüş seramik lavabosunu ürettiğini açıkladı. Yeni çevre dostu lavaboların içerik olarak yaklaşık %100’ü, kırık seramikler de dahil olmak üzere üretim sürecinde ortaya çıkan ve bertarafa giden atıklardan üretildi. Bilecik, Bozüyük’teki VitrA Üretim Kampüsü’nde geliştirilen yenilikçi çözümler sayesinde üretimine başlanan çevre dostu çanak lavabolar, ilk olarak kasım ayında düzenlenen UNICERA Fuarı’nda tanıtıldı. Mat bej renkte ve 5 formda tasarlanan lavaboların ardından, VitrA’nın geri dönüştürülmüş ürün gamına yeni ürün ve renklerin eklenmesi planlanıyor.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin çevre dostu lavabolarla benimsediği üretim yaklaşımı, döngüsel ekonomiye katkıyı en üst seviyeye çıkarıyor. ISO 14040:2006 ve 14044:2006 standartlarına uygun yapılan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi sonuçlarına göre, atıkların kullanılması çevresel etkilerden küresel ısınma potansiyelini %30 oranında iyileştiriyor. Geri dönüştürülmüş lavaboların üretilmesi sayesinde, ürün başına, daha az hammadde kullanılarak %36'lık iyileştirmeyle yaklaşık 5 kg hammadde tasarrufu ve %38 iyileştirmeyle 2,48 Kwh elektrik tasarrufu elde edilmesi hedefleniyor.

“Döngüsel ekonomiye katkımızı en üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız”

VitrA’nın sürdürülebilirlik konusundaki vizyon ve öncülüğünü yansıtan lavaboyla, seramik sektöründe sürdürülebilir tasarım konusunda yeni bir standart ortaya koyduklarını söyleyen

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, şu açıklamayı yaptı:

“Yenilikçi bir iş modeli ve döngüsel tasarım ilkeleri doğrultusunda, seramik sağlık gereçleri üretiminden doğan atıklarımızı, başka bir fabrikaya hammadde olarak göndermek yerine, kendi üretim sürecimizde yeniden kullanmaya başladık. Böylece doğal kaynakları ve ekosistemleri korumamız, çevresel etkiyi ve karbondioksit salımını azaltmamız, artan maliyetlerin önüne geçmemiz ve hammadde kısıtlarını ve risklerini aşmamız mümkün oluyor. %100 geri dönüştürülmüş lavabo, daha az kaynak kullanma, atıkları en aza indirme ve döngüsel ekonomiye katkıyı en üst seviyeye çıkarma konusundaki kararlılığımızı temsil ediyor.”

Küresel ısınmaya %30 daha az etki

Dünyanın ilk ve tek %100 geri dönüştürülmüş seramik lavabosunun üretimi sayesinde, küresel ısınmaya etkiyi ürün başına %30 azalttıklarına dikkat çeken Özgen Özkan, “Çevre dostu lavabolar, VitrA Hygiene teknolojisiyle kaplanıyor. Sırlama için de geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması konusunda ArGe çalışmalarımız devam ediyor. Paketleme malzemelerinden yeni ikon kullanımına kadar farklılaştırılan lavaboların ardından, %100 geri dönüştürülmüş malzemelerle yeni ürünler üreterek ürün gamımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

* İçerik olarak yaklaşık %100’ü üretim sürecinde ortaya çıkan ve bertarafa giden atıklardan üretilmiştir.