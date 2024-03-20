2022'de elektronik atıklar yüzde 82 artışla 62 milyon tona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından '4. Küresel E-Atık İzleme (GEM)' raporu yayımlandı. Raporda, Bilgisayar, cep telefonu ve televizyon gibi e-atıkların 2022'de elektronik atıkların (e-atık), 2010'a kıyasla yüzde 82 artışla 62 milyon tona ulaştığı, bunun 1,55 milyon 40 tonluk kamyonu doldurduğu bildirildi.

2030'a Kadar 82 Milyon Tona Ulaşabilir

E-atıkların 2030'e kadar üçte bir oranında artmasının beklendiği ifade edilen raporda, 'Dünya genelinde yıllık e-atıklar 2,6 milyon ton artarak 2030'da 82 milyon tona ulaşma yolunda ilerliyor. Bu, 2022 rakamına göre yüzde 33'lük bir artışa denk geliyor.' denildi.

BM'nin raporunda elektronik atıkların, elektrik fişi veya pil içeren tüm atılmış eşyalardan oluştuğu aktarılarak, bunların zehirli katkı maddeleri ve cıva gibi tehlikeli maddeler içerebileceği, çevre ve sağlık açısından riskli olduğu belirtildi.