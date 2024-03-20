2022'de elektronik atıklar yüzde 82 artışla 62 milyon tona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 2022'de elektronik atıkların, 2010'a kıyasla yüzde 82 artış gösterdiğini açıkladı. Bu artışla birlikte elektronik atıklar (e-atıklar) 62 milyon tona ulaştı.

2022'de elektronik atıklar yüzde 82 artışla 62 milyon tona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından '4. Küresel E-Atık İzleme (GEM)' raporu yayımlandı. Raporda, Bilgisayar, cep telefonu ve televizyon gibi e-atıkların 2022'de elektronik atıkların (e-atık), 2010'a kıyasla yüzde 82 artışla 62 milyon tona ulaştığı, bunun 1,55 milyon 40 tonluk kamyonu doldurduğu bildirildi.

2030'a Kadar 82 Milyon Tona Ulaşabilir

E-atıkların 2030'e kadar üçte bir oranında artmasının beklendiği ifade edilen raporda, 'Dünya genelinde yıllık e-atıklar 2,6 milyon ton artarak 2030'da 82 milyon tona ulaşma yolunda ilerliyor. Bu, 2022 rakamına göre yüzde 33'lük bir artışa denk geliyor.' denildi.

BM'nin raporunda elektronik atıkların, elektrik fişi veya pil içeren tüm atılmış eşyalardan oluştuğu aktarılarak, bunların zehirli katkı maddeleri ve cıva gibi tehlikeli maddeler içerebileceği, çevre ve sağlık açısından riskli olduğu belirtildi.

VitrA, dünyanın ilk ve tek %100 geri dönüştürülmüş seramik lavabosunu üretti VitrA, dünyanın ilk ve tek %100 geri dönüştürülmüş seramik lavabosunu üretti
Kelepir fiyata gidiyor. Satışına karar verilen Türk gıda devi iflas etti... Kelepir fiyata gidiyor. Satışına karar verilen Türk gıda devi iflas etti...
Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecek Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecek
Erdoğan iptal etmişti; İkizköylülerin avukatı uyardı: Seçimden sonra Akbelen'de kamulaştırma kararları alınabilir Avukat uyardı: Seçimden sonra Akbelen'de kamulaştırma kararları alınabilir
ÇOK OKUNANLAR
Aşık olmaları uzun sürmüyor: En şıpsevdi 5 burç açıklandı En şıpsevdi 5 burç açıklandı
Son anketin sonuçları yayımlandı! İmamoğlu ile Kurum arasında dikkat çeken fark! İmamoğlu ile Kurum arasında dikkat çeken fark!
ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak? ORC anketini açıkladı
Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler
ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var ASAL'ın Adana anketinde 'bıçak sırtı' sonuçlar!