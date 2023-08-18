Havlu hareketi büyüyor: Foça'da halk sahile indi

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz hafta yurttaşların plajların ücretsiz halk plajlarına çevrilmesi için başlattıkları eylemler bu kez Foça ilçesinde gerçekleştirildi.

Havlu hareketi büyüyor: Foça'da halk sahile indi

Yunanistan'da başlayarak Çeşme'de "Havlu Hareketi" bu kez Foça'da gerçekleştirildi.

Foça'nın Sesi Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu'nun “Kıyılar Halkındır Engellenemez” sloganıyla yaptığı çağrı ile Yeni Foça Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen STK temsilcileri ve yurttaşlar plajların ücretsiz halk plajı olmasını talep etti.

Yurttaşlar adına basın açıklamasını okuyan Foça'nın Sesi Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu üyesi Yıldız Tüm, anayasanın 46’ncı maddesini hatırlatarak “Sahiller halka kapatılamaz. Halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Denize girmemizi kimse engelleyemez. Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak Anayasal hakkımızdır” dedi.

"KIYILAR HALKINDIR"

Yurttaşlar ve STK'ler adına basın açıklamasını okuyan platform üyesi Yıldız Tüm şunları söyledi:

“Yunanistan’da başlayan, Çeşme’de devam eden ve biz Foçalıların da son derece mustarip olduğu “Foça Havlu Hareketi’ni bugün burada başlatmış bulunuyoruz. Sahiller, doğanın bizlere sunduğu cömert bir hediyedir ve herkesin eşit şekilde paylaşması gereken bir kaynaktır. Anayasanın 46'ncı maddesine göre sahiller halka kapatılamaz. Halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Denize girmemizi kimse engelleyemez. Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak Anayasal hakkımızdır. Engellenemez. Ne yazık ki Türkiye’nin birçok sahil şeridinde olduğu gibi Foça’da da sahilden yararlanma hakkımıza tecavüz ediliyor. Ne yerel yönetimler ne de merkezi hükümet buna müdahale etmiyor. Aksine bu tecavüzü destekliyor. Bizler bu güzel ülkenin, yurtsever ve demokratik insanları olarak özgür irademizle kendi haklarımızı savunuyor, bu alanları işgal edenlerin kıyıları halka terk etmesi talebimizi dile getiriyoruz. Foça’nın Sesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu olarak “Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz” diyerek sadece klavye başında yazışarak değil, haksızlığın olduğu her yerde örgütlü mücadelemizden bir an olsun vazgeçmeyeceğimizi bildirmek istiyoruz ve kıyılar halkındır, engellenemez diye haykırıyoruz.”

SLOGANLARLA VE DÜDÜKLERLE PLAJA YÜRÜDÜLER

Basın açıklamasının ardından yurttaşlar sahil boyunca ellerinde “Kıyılar Halkındır”, “Bu ne 'beach'im iş!”, “Biz koruduk biz koruyacağız”, “Her yer foça her yer direniş” ve “Sahiller, kıyılar bizim, işgaliyeye son” yazılı pankartlarla yürüyerek ücretli olan plajlara yürüdüler.Yurttaşlar, ücretli plajlara geldiklerinde de ellerindeki havluları plaja yayarak oturdular. (ANKA)

Prof. Dr. Orhan Şen: İstanbul'un 64 günlük suyu kaldı "İstanbul'un 64 günlük suyu kaldı"
Çeşme'de halktan "beach club" isyanı: Denizler halkındır Çeşme'de halktan "beach club" isyanı
İzmir Demirci Koyu'nda talan projesine izin çıkmadı İzmir Demirci Koyu'nda talan projesine izin çıkmadı
Dikmece Köyü 16 gündür istimlaka karşı direniyor: ''Hatay halkı depremden beri su bulamıyor fakat TOMA’ları suyla doldurup saldırabiliyorlar'' ''Hatay halkı depremden beri su bulamıyor fakat TOMA’ları suyla doldurup saldırabiliyorlar''
Açmayan çiçeklerin tek çaresi bu! Toz haline getirip toprağına ekleyin: Çiçek coşuyor Açmayan çiçeklerin tek çaresi bu! Toz haline getirip toprağına ekleyin: Çiçek coşuyor
Kek kabarmıyorsa işin sırrını hep atlamışız: Tepsiye sığmayan kabarık kekin püf noktası Kek kabarmıyorsa işin sırrını hep atlamışız: Tepsiye sığmayan kabarık kekin püf noktası
ÇOK OKUNANLAR
Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar
Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı! Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!
İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi
Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar' Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'