Fethiye'deki dünyaca ünlü Belcekız Plajı kiralandı

Ünlü Belcekız Plajı, Fethiye Ölüdeniz bölgesinde yer alıyor. Plaj aynı zamanda Babadağ'a oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Kenan Kıran, Belcekız Plajı'nı bu yıl kiraladı. Ancak gelecek yıllarda giriş ücretli olup olmayacağı ve plajın yönetimi hakkında nasıl bir politika izleneceği henüz belirsizliğini koruyor.

Belcekız Plajı sadece plaj alanını değil, aynı zamanda çevresindeki yürüyüş yolları ve yeşil alanları da kapsayan geniş bir alanı kapsıyor. Bu alanlar da Kenan Kıran tarafından kiralandı. Buna ek olarak, Babadağ'dan inen yamaç paraşütçülerinin indikleri alanlar da Kıran'ın işletmesi altında yer alıyor.

Gelecek dönemde Kenan Kıran'ın plaj alanında çevre düzenlemesi yapacağı ve plaja girişin ücretli olabileceği konuşuluyor. Aynı şekilde, Babadağ'dan inen yamaç paraşütçülerinin de bu alanı kullanmak için bir bedel ödeyeceği iddia ediliyor.