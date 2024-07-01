Erdek'te koruma altındaki deniz çayırları kepçelerle söküldü! Valilik soruşturma başlattı

Balıkesir’in Erdek’e bağlı Narlı Mahallesi’nde yapılan plaj temizliği sırasında, koruma altındaki önemli türler arasında bulunan deniz çayırlarının kepçelerle sökülerek kıyıya yığılması üzerine Balıkesir Valiliği harekete geçti. Balıkesir Valiliği, “Deniz Çayırlarının Sökülmesi Olayı” başlığı adı altında konu ile ilgili tahkikat başlattığını duyurdu.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nde 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen plaj temizliği esnasında, deniz çayırlarının sökülmesi ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Şube Müdürlüğünce konuyu yerinde incelemek üzere ekipler görevlendirilerek tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

DENİZ ÇAYIRI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırının önemini ve neden koruma altında olduğunu açıkladı.

Sarı şunları söyledi:

"Deniz çayırları, tür fark etmeksizin kıyısal alanda tüm deniz canlıları için barınak, beslenme, üreme ve saklanma alanı olarak hayati önemdedir. Diğer taraftan deniz çayırları denizin akciğerleri olarak bilinir ve 1 metrekare deniz çayırı alanı günlük ortalama 10 litre civarında oksijen üretir. Deniz çayırları sedimenti tutarak suyu berraklaştırır, kıyısal alanı dalga erozyonundan korur. Karbonu tutarak iklim krizine karşı mücadeleye katkı verir. Tüm bu özellikleri nedeniyle bütün dünyada ve ülkemizde deniz çayırları koruma altındadır"

Kaynak: İHA