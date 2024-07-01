Erdek'te koruma altındaki deniz çayırları kepçelerle söküldü! Valilik soruşturma başlattı

Balıkesir Erdek’te plaj temizliği sırasında koruma altındaki deniz çayırlarının kepçelerle sökülmesi üzerine Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Erdek'te koruma altındaki deniz çayırları kepçelerle söküldü! Valilik soruşturma başlattı

Balıkesir’in Erdek’e bağlı Narlı Mahallesi’nde yapılan plaj temizliği sırasında, koruma altındaki önemli türler arasında bulunan deniz çayırlarının kepçelerle sökülerek kıyıya yığılması üzerine Balıkesir Valiliği harekete geçti. Balıkesir Valiliği, “Deniz Çayırlarının Sökülmesi Olayı” başlığı adı altında konu ile ilgili tahkikat başlattığını duyurdu.

Erdek'te koruma altındaki deniz çayırları kepçelerle söküldü! Valilik soruşturma başlattı - Resim : 1

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nde 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen plaj temizliği esnasında, deniz çayırlarının sökülmesi ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Şube Müdürlüğünce konuyu yerinde incelemek üzere ekipler görevlendirilerek tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

DENİZ ÇAYIRI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırının önemini ve neden koruma altında olduğunu açıkladı.

Sarı şunları söyledi:

"Deniz çayırları, tür fark etmeksizin kıyısal alanda tüm deniz canlıları için barınak, beslenme, üreme ve saklanma alanı olarak hayati önemdedir. Diğer taraftan deniz çayırları denizin akciğerleri olarak bilinir ve 1 metrekare deniz çayırı alanı günlük ortalama 10 litre civarında oksijen üretir. Deniz çayırları sedimenti tutarak suyu berraklaştırır, kıyısal alanı dalga erozyonundan korur. Karbonu tutarak iklim krizine karşı mücadeleye katkı verir. Tüm bu özellikleri nedeniyle bütün dünyada ve ülkemizde deniz çayırları koruma altındadır"

Dalgıçlar çuvallarla daldı: Dipten çıkanlar şoke ettiDalgıçlar çuvallarla daldı: Dipten çıkanlar şoke ettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir Marmara Denizi
Son Güncelleme:
Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı
Meteoroloji 5 ilde uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! Sel ve su baskınlarına dikkat!
Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi
CHP'den iktidara orman yangınlarına karşı iş birliği çağrısı! CHP'den iktidara orman yangınlarına karşı işbirliği çağrısı!
ÇOK OKUNANLAR
Sinan Ateş duruşması başladı: Tetikçi Eray Özyağcı, cinayeti anlattı! Tetikçi Eray Özyağcı, cinayeti anlattı!
AKP'nin önemli ismi evleniyor AKP'nin önemli ismi evleniyor
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!
İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti! Bir isim daha istifa etti!
Ticaret Bakanlığı'ndan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar! Bugün yürürlüğe giriyor Bakanlık'tan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili önemli karar