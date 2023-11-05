Denizi kirleten tekne dron ile tespit edildi: Seferden men edildi

Antalya’nın Kemer ilçesinde denizi kirleten tekne dron ile belirlendi. Tekneyi sevk ve idare eden şahsa 6 bin 140 TL idari para cezası uygulandı, tekne ise seferden men edildi.

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Denizi kirleten tekne dron ile tespit edildi: Seferden men edildi

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Kemer Alacasu Koyu içerisinde bir teknenin denizi kirlettiği dron çekim görüntüleri ile tespit edildi. Yapılan kontrol ve denetimler neticesinde deniz kirliliğinin, koy içerisinde bulunan özel bir tekne tarafından yapıldığı belirlendi.

Tekneyi sevk ve idare eden şahsa 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 6 bin 140 TL idari para cezası uygulanarak tekne seferden men edildi. Olay hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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