AKP’li iş insanı istedi, Pendik'te 13 parselli arazinin imar değişikliği belediye meclisinden geçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ailesine yakınlığı ile bilinen iş insanı Mehmet Gür’ün, devasa arazisi için istenen imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP Grubunun çoğunluk oyu ile kabul edildi. Arazinin konut alanına alınması teklifini oy çokluğu ile kabul eden AKP Grubu, 3 yıl önce de aynı araziyi yine talep üzerine ticaret alanına almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi ekim ayı toplantısında, Pendik'ten gelen ve 13 parseli ilgilendiren imar planı değişikliği teklifini görüştü. Ticaret alanında kalan parsellerin imar haklarının yüzde 20’sinin konut alanına alınması teklif edildi. Değişiklik istenen parsellerin en büyük ve boş olanı 3973 ada 9 nolu parsel, 31 bin 900 metrekarelik bir alana sahip. Özasr Yapı İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. mülkiyetindeki arazinin planları, 3 yıl önce gelen ve AKP Grubunun oylarıyla, oyçokluğu ile ticaret alanına alınmıştı. Özasr firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gür, söz konusu araziye o tarihte 199 odalı otel yapmak istemişti.

ERDOĞAN'IN 2 MİLYON LİRA BORÇLU OLDUĞU İŞ İNSANI

Mehmet Gür 2018’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 milyon TL borçlu olduğu iş insanı olarak kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı mal bildiriminin, Resmi Gazetede yayınlanmasıyla haberlere konu olmuştu.

Söz konusu arazi Pendik Belediyesi’nin mülkiyetindeyken, vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesine devredildi. Hazine araziyi 2004 yılında ihale ile Mehmet Ali Baldaner’e sattı. Baldaner de araziyi, 30 Mart 2015 tarihinde 166 milyon 400 bin TL karşılığında Özasr Yapı İnşaat firmasına sattı.

İBB Planlama Müdürlüğü değişiklik teklifi ile ilgili olarak Meclise olumsuz görüş bildirdi. Planlama Müdürlüğü görüşünde özetle şöyle dedi:

“Her ne kadar bölge planı genelinde plan notları değişikliği olarak hazırlanmışsa da plan kapsamında kalan, bu plan meriyetteyken satın alma yoluyla edinilen, özel mülkiyette olan, yalnızca 13 adet parseli ilgilendiren teklif plan değişikliğinin meri plan kararlarına ilgili yasa yönetmelik hükümlerine aykırı nitelik taşıdığı ve Pendik İlçesi genelinde projeksiyon nüfus hesapları ve vizyon kararları ile üst ölçekli plan kararı olarak gelen Ticaret fonksiyonunda plan değişikliği ile konut kullanımının getirildiği, bu nedenle bölge plan kapsamında ilave gelecek olan nüfusun gereksinimlerine yönelik ulaşım, sağlık, eğitim, teknik altyapı donatı dengesi sağlanarak plan kararlarının üretilmesi gerektiğinden, ayrıca İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı nitelik taşıdığı değerlendirilmektedir. “

İBB’nin olumsuz görüşüne karşın Meclis çoğunluğuna sahip AKP Grubu, ticaret alanlarının yüzde 55’nin konut alanına dönüştürülmesi şeklinde teklifi oy çokluğu ile kabul etti. CHP ve İyi Parti grupları teklife ret oyu verdi.