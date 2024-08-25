Denizden Yarım Saatte Çıkarılan Çöpler Şoke Etti

Balıkesir'de 8'inci Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliği yapıldı. Denizden yarım saatte bir kamyonet dolusu çöp çıkarıldı.

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Denizden Yarım Saatte Çıkarılan Çöpler Şoke Etti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için 8'inci Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliği yapıldı. Denizde, yaklaşık olarak yarım saat su altında temizlik yapan dalgıçlar, bir kamyonet dolusu çöp çıkardı.

Erdek ilçesinde belediye ile sivil toplum kuruluşları tarafından su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için düzenlenen Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliğinin 8’incisi yapıldı. Etkinlikte balıkadam kıyafetleri giyen dalgıçların yarım saatlik dalışında, 200 metrekarelik alanda temizlik yapıldı. Şişe, pet, lastik, kap, kacak gibi atıkları gün yüzüne çıkaran dalgıçlar, buldukları eşyalara karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kamyonet dolusu çöp çıkarılan etkinlikte, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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