Cengiz İnşaat'ın Bodrum'daki projesine onay!

Bodrum’un Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da koruma altında olan 678 bin metrekarelik arazide yer alan turistik tesise, villa, rezidans ve marina inşaatına başlanacağının ortaya çıkması tepkilere neden olmuş ve bölge halkı alanda eylemler yapmıştı.

Projeye, 7 Aralık 2023’te 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmesinin ardından Bodrum Belediyesi'nce 12 Aralık'ta da inşaat ruhsatı verilmişti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Bölgede inşaat çalışmalarının başlamasının üzerine çevrecilerin alana giderek duruma tepki göstermesinin ardından Cengiz İnşaat'a verilen ruhsat, Bodrum Belediyesi 2023 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısında da tartışmalara neden olmuş, CHP'li bazı meclis üyeleri ruhsatın iptalini isterken Bodrum Belediyesi’nden de ruhsatın yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.

Daha sonra Cengiz İnşaat’a verilen 60 adet yapı ruhsatı iptal edildi ve Cengiz Holding, ruhsat iptalini Muğla 1. Bölge İdare Mahkemesi'ne taşımıştı. Mahkeme, itirazı kabul edilerek 'yürütmeyi durdurma' kararı vermişti.

"ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" KARARI VERİLDİ

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bodrum Göl Mahallesi, Gökburun Mevkii, 305 ada 1 parsel ile 306 ada 1 parselde yapılması planlanan Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı projesi için bugün 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verildi.

Kapasite artışı projesi ile 306 ada 1 parselin bitişinde yer alan, yine aynı yatırımcıya ait 305 ada 1 parsel içerisinde, parselin 77.391,84 m² bölümünde otel ile 151.923,06 m² bölümünde apart otel planlanıyor.

305 ada 1 parselde apart otel biriminde 264 kişinin konaklayabileceği 84 adet süit ve apart odası, otel biriminde ise 176 kişinin konaklayabileceği 44 adet süit odası olmak üzere 305 ada 1 parsel toplam kapasitesi 128 oda ile 440 kişi olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem