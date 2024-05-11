Eskişehir'de PTT binası depreme dayanıksız diye boşaltıldı, satışa çıktı!

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Turgut Altınok caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen depreme dayanıksız 3 katlı binanın satılığa çıkartılması vatandaşları hayrete düşürdü.

Bina girişindeki kapıya "Satılık PTT binası, ilgilenen Şeref bey' diye yazılıp telefon numarası bulunan bir ilan yapıştırıldı. Yazıda, telefon numarası bulunan PTT Eskişehir Yapı ve Teknoloji Müdürü Şeref Durdu olduğu öğrenilen kişi ile irtibat kurulması isteniyor.

"KAMU BİNASINI NASIL SATARLAR"

İlçede ilanı gören vatandaşlar, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, depreme dayanıksız yıkım kararı alınan bir binayı hatta kamu binasını nasıl satarlar" ifadelerine yer verdiler.

Kaynak: Gerçek Gündem