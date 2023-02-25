Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu

Bursa'ya içme suyu sağlayan Nilüfer Barajı kurudu. Doğancı Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 24'e geriledi.

Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması nedeniyle kurudu.

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi. 

Ocak ayında yüzde 4 ölçülen barajın ortalama su seviyesi, bu ayın ilk günlerinde iyice azalarak 18 Şubat'ta sıfıra düştü. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.

Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 24'e geriledi.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, geçen yıl 25 Şubat'ta Doğancı Barajı'nda seviye yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda yüzde 24 civarındaydı.

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