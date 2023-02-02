Foçalılar taş ocağına karşı

2500 yıllık Pers Mezar Anıtı yanında kurulmak istenen taş ocağına karşı olduklarını ve asla kabul etmeyeceklerini belirten çevreciler, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü önünde toplanarak itiraz dilekçelerini müdürlüğe sundu.

Çevrecilere, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de destek verdi.

“PROJE ALANI, ORMAN ALANI VE TARIM ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE”

Dilekçelerini teslim ettikten sonra basın açıklaması yapan çevreciler, “Ülkemizin dört bir yanında yer altı ve yer üstü kaynaklarımız acımasızca talan edilmeye devam ediliyor. Bizler, bu pervasızca süren doğa katliamına karşı her yerde yaşamı savunmaya devam ediyoruz. Foça’da Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan, taş ocağı yapılmak istenen yerin hemen yanı başında, dünya mirası 2500 yıllık Pers Mezar Anıtı, zeytinlik alanlar bulunuyor. Bu alanda, 98,63 hektarlık alan içerisinde 19,97 hektarlık alanda tüf taşı çıkarılmak isteniyor. Proje alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritası’na göre orman alanı ve tarım arazisi sınırları içerisindedir. Orman alanı ve tarım arazisi olarak kullanılan ve planlanan alanın maden faaliyetine konu edilmesi planlama ve yer seçim ilkelerine aykırıdır” açıklamasını yaptı.

“İTİRAZ EDİYORUZ”

Proje tanıtım dosyasına ve ÇED sürecine itiraz ettiklerini belirten çevrecilerin açıklaması şöyle:

“Biz; doğasına, tarihine, zeytinine, yaşam alanlarına sahip çıkanlar olarak, bir kez daha haykırıyoruz; buraya taş ocağı açarsanız önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak. Doğamızın dış görünüşü bozulacak, erozyon hızlanacak, tarım alanları zarar görecek. Yer altı su sistemimiz bozulacak, çökmeler olacak. Yaydığı toz ve gürültü, çevrede halk sağlığını ve canlı yaşamını olumsuz etkileyecek. Gürültü ve görüntü kirliliğine neden olacak, çamur atıkları çevreyi kirletecek. En sonunda geriye, tehlike yaratan falezli, dev su dolu çukurlar kalacak ve geriye, telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı torunlarımıza miras kalacak. Tarım toprağı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları, mera alanları ve sulak alanlar, su havzaları, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları, tarihi yapılar, tarihi sit alanlarına verilen ruhsatı tanımıyoruz. Israr edilirse ruhsat iptal davası açacağız ve ÇED olumlu kararı çıkması halinde de idari dava ile iptal davası açacağız. ÇED hazırlama sürecinde, yürürlükte olan plan kararları dikkate alınmamıştır. Çevre düzeni plan notlarında yer alan yer seçim kararları ilgili yasa ve yönetmeliklere, bilimsel çalışmalara ve uzman görüşlerine uygun olmadığı için itiraz ediyoruz. Mevcut yerleşim alanları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi yönünden eksiktir. İşletmenin oldukça yakınında yer alan yerleşim alanlarına hava ve gürültü kirliliği açısından etkisi olduğu, halk sağlığı ve canlı yaşamını tehdit ettiği için itiraz ediyoruz.”

“FOÇA HALKI, TAŞ OCAĞI KURULMASINA ASLA İZİN VERMEYECEK”

Açıklamanın ardından konuşan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Foça halkı olarak, taş ocağı kurulmasına; tarihin, doğanın ve tarım alanlarının talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.