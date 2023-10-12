Bodrum'da su krizi: Belediye başkanı açıklama yaptı

Bodrum’a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarının kapatılması nedeniyle ilçede kriz yaşanıyor.

"2 BARAJ DA KURUDU"

Konuyla ilgili CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz açıklama yaptı.

Su kullanımı konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Aras, "2 baraj da kurudu. MUSKİ, bunu çözmenin yollarını arıyor. Yeni yeraltı kaynakları ihdas edecek. Bir taraftan da mevcut tüketimin kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle havuzlar, sürekli değiştirilen sularıyla su tüketimini ciddi oranda arttırmaktadır. Havuzların suyunu değiştirmenize gerek yok. Yeni tip filtrasyon sistemleriyle ve kimyasallarla havuz suları 12 ay boyunca kalabiliyor. Sadece ters yıkamada eksilen su tamamlanarak fazla bir israf olmadan durabiliyor. Ayrıca peyzaj ve tarımda akıllı sulama sistemlerinin kullanılmasıyla aslında su tasarrufu sağlanabiliyor. Yine peyzajda kaktüsler, zakkumlar gibi yöresel bitkilerin kullanılmasıyla su tasarrufu yine yapılabiliyor. Biz de belediye olarak bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"4 AY İÇERİSİNDE DENİZ SUYUNU ARITABİLİRİZ"

Deniz suyu arıtma sistemi ile ilgili de konuşan Başkan Aras, “Bu yöntem Dünya’da çok gelişti fakat bu işin de handikapları ve doğaya zararlı tarafları var. Özellikle arıtılan suyun salamura denilen atığı tekrar doğaya bırakılmak zorunda kalıyor. İşte onun da bertaraf sistemleri gelişmiş durumda. Biz bunları araştırıyoruz, çözümü de arıyoruz. Eğer çok sıkışırsak da dört ay içerisinde deniz suyundan arıtarak vatandaşlarımızın hizmetine temel ihtiyaç olan suyu sunabiliriz. Vatandaşlarımızın bunda da herhangi bir tereddüdü olmasın. Ama Akbelen’de verilen mücadele, sadece oradaki orman ve köylerin kaldırılması değil aynı zamanda bir su mücadelesidir.” dedi.

"BANA YETKİ VERİLDİĞİNDE HEMEN ÇÖZMEYE HAZIRIM"

Bodrum’da sık sık patlayan ana isale hatları ile ilgili de konuşan Aras, hatların bir an önce değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle noktaladı;

"DSİ’nin 2012 yılında yaptığı hatların değişimi çok gerekli. Bu değişim bir an önce yapılmalı. Vatandaşlarımız buna da çok kızıyor ve eleştiriyor. Çünkü insanların evlerinde musluklardan su akmazken, yollarda patlaklardan şakır şakır su akıyor. Bana yetki verildiğinde hemen çözmeye hazırım. Gerekli finansmanı, gerekli çalışmaları yapmaya hazırım. Ben DSİ ve Büyükşehirimize buradan sesleniyorum, bir an önce bu işi çözelim. Ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.” dedi.

Bodrum'un uzun zamandır süren içme ve kullanma suyu sıkıntısının yanı sıra, su hatlarındaki patlaklar hakkında bir ay önce mecliste soru önergesi veren CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise “Yaşamsal hak olan su hakkı, bunu sağlamak devletin yükümlülüğüdür. Bodrum ve Muğla belediyelerimiz üzerine düşeni yapacaktır. Bizim finansman ile ilgili bir sorunumuz yok, biz her şeyi yapabiliriz ama yetki bizde olmalı. Bu bizim alanımızın dışına çıkan ve devletin yapması gereken konuyu devlet yapacak. Bu sorun çözülene kadar hem mecliste hem de kamuoyunda her fırsatta dile getireceğiz. Devletin görevini yapmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

"BİZİM AKBELEN’DE ANLATMAK İSTEDİĞİMİZ BUYDU"

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmesine vurgu yaparak “Bizim Akbelen’de anlatmak istediğimiz buydu. İlla susuz kaldıktan sonra mı anlayacaksınız? Bu Türkiye’nin ayıbıdır. Dünya markası dediğimiz Bodrum’u el birliği ile susuz bırakıyorsak bu bir yönetim zafiyetidir. Su hakkı yaşam hakkıdır, biz yaşam hakkımızı istiyoruz. Gerekirse termik santral de kapatılacak, Akbelen de durdurulacak, havuzlar da işletilmeyecek, kaçak kuyulara saat takılıp kontrol altına alınacak.” dedi.