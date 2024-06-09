Yıldızlararası yolculukta kaybolanlar için harita: Birkaç asır sonra kullanırsınız

Samanyolu Galaksi’sinin yüksek çözünürlüklü haritası çıkarıldı. Birkaç asır sonra yıldızlararası seyahat yapanlar kaybolursa bu harita sayesinde dünyaya dönebilirmiş.

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Yıldızlararası yolculukta kaybolanlar için harita: Birkaç asır sonra kullanırsınız

Yüksek çözünürlüklü evren haritaları ve diğer bilim infografikleri hazırlayan Pablo Carlos Budassi isimli araştırmacının çıkardığı harita gündemde.

Yıldızlararası yolculukta kaybolanlar için harita: Birkaç asır sonra kullanırsınız - Resim : 1

Budassi’nin çıkardığı Samanyolu Galaksisi’ne ait haritada bugüne kadar keşfedilen cisimlerin isimleri ve konumları yer alıyor.

Budassi’nin bu haritasını paylaşan Endonzeya merkezli astronomi rehberinin mesajı ise dikkat çekti. Mesajda, “Yıldızlararası yolculuğunuzda kaybolursanız, Dünya'ya kolayca geri dönebilmeniz için işte Samanyolu galaksisinin bir haritası. Şimdilik saklayın, kim bilir 2-3 asır sonra faydası olur” ifadeleri kullanıldı.

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