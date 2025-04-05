Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu
Almanya'da geleneksel kostümleriyle tanınan ünlü moda zinciri Dollinger, yüksek kira giderleri ve pandemi borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Güney Almanya’da geleneksel kostümleriyle tanınan moda perakende markası Dollinger, mali darboğaz nedeniyle iflas sürecine girdi. Şirket, Bad Reichenhall’daki merkezinden yaptığı açıklamayla iflas başvurusunu kamuoyuyla paylaştı ve ticari faaliyetlerine ara vermeden devam edeceğini duyurdu.
MALİ SIKINTILARI DAHA FAZLA DAYANAMADI
Artı49'un haberine göre, Traunstein Bölge Mahkemesi’ne yapılan başvuru kapsamında, Dollinger’in öz yönetim modeliyle süreci yöneteceği bildirildi. Özellikle Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Reit im Winkl, Ruhpolding, Salzburg ve Traunstein gibi bölgelerde 7 şubesiyle hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.
Şirketin karşı karşıya kaldığı mali sıkıntıların başında yüksek kira giderleri ve pandemi döneminde alınan desteklerin geri ödenmesi gibi nedenler geliyor. Bu faktörlerin şirketin iflasa sürüklenmesinde etkili olduğu kaydedildi.
13 YILLIK DEV MARKA
Geleneksel Alman kıyafetleriyle öne çıkan Dollinger, uzun yıllardır bölgenin kültürel mirasını yaşatan markalardan biri olarak biliniyor. 2012 yılından bu yana Kathrin ve Sebastian Proft’un yönetiminde olan şirket, üçüncü nesil aile üyeleri tarafından idare ediliyor.
Yönetimden yapılan açıklamaya göre, Dollinger'in ekonomik durumu son yıllarda zaten kırılgan bir yapıya sahipti. Bu nedenle şirket, ürün gamını sürdürülebilir markalara ve kendi üretim süreçlerine yönlendirerek yeniden yapılanma yoluna gitmişti.