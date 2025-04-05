Moda Dünyasında Deprem! Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Çok Sayıda Şubesi Bulunuyordu

13 YILLIK DEV MARKA

Geleneksel Alman kıyafetleriyle öne çıkan Dollinger, uzun yıllardır bölgenin kültürel mirasını yaşatan markalardan biri olarak biliniyor. 2012 yılından bu yana Kathrin ve Sebastian Proft’un yönetiminde olan şirket, üçüncü nesil aile üyeleri tarafından idare ediliyor.

Yönetimden yapılan açıklamaya göre, Dollinger'in ekonomik durumu son yıllarda zaten kırılgan bir yapıya sahipti. Bu nedenle şirket, ürün gamını sürdürülebilir markalara ve kendi üretim süreçlerine yönlendirerek yeniden yapılanma yoluna gitmişti.