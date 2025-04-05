ATV O Dizinin Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor

KARDELENLER 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde olaylar hız kesmeden devam etti. Hicran’ın gözleri önünde yaralanan Kahraman apar topar hastaneye kaldırıldı. Ferit ise okulda karşılaştığı adaletsizliklerle yüzleşti.

Şöhretin cazibesine kapılan Gülcan, Gündoğan Koleji'nde güvenin sorgulandığı bir atmosferin oluşmasına neden oldu. Öte yandan Koray’ın Rüya’ya yaptığı hamle büyük yankı uyandırırken, Rüya hiç beklenmeyen bir yere sığınmak zorunda kaldı.

Ferit’e karşı intikam planları yapan Leo, Yankı ile Aysel arasındaki gerilimi artırdı. Yeni bir işe başlayan Arif ise umut dolu başladığı süreçte bazı gerçeklerle yüzleşerek sarsıldı.