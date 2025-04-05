ATV O Dizinin Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
ATV'de büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan Kardelenler dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca apar topar final kararı aldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Kardelenler, yayınlandığı ilk günden itibaren dikkat çekse de, izleyiciden beklenen ilgiyi görmedi. ATV ekranlarında büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan Kardelenler dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serkan Birinci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizinin 10. bölümde ekranlara veda edeceği kesinleşti.
KARDELENLER 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin son bölümünde olaylar hız kesmeden devam etti. Hicran’ın gözleri önünde yaralanan Kahraman apar topar hastaneye kaldırıldı. Ferit ise okulda karşılaştığı adaletsizliklerle yüzleşti.
Şöhretin cazibesine kapılan Gülcan, Gündoğan Koleji'nde güvenin sorgulandığı bir atmosferin oluşmasına neden oldu. Öte yandan Koray’ın Rüya’ya yaptığı hamle büyük yankı uyandırırken, Rüya hiç beklenmeyen bir yere sığınmak zorunda kaldı.
Ferit’e karşı intikam planları yapan Leo, Yankı ile Aysel arasındaki gerilimi artırdı. Yeni bir işe başlayan Arif ise umut dolu başladığı süreçte bazı gerçeklerle yüzleşerek sarsıldı.