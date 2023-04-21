WhatsApp'tan yeni 'emoji' kararı!

WhatsApp'ın 2.23.9.2 kodlu Android beta sürümü, henüz geliştirme aşamasında olan emoji klavyesinin nasıl görüneceğini gözler önüne serdi.

WebTekno'nun aktardığına göre, WhatsApp'ın mevcut sürümlerinde, üst kısımda emoji kategorilerini, alt kısımda ise GIF veya çıkartmalar için seçenekler yer alıyor. Yeni düzende bu görünümün de değişeceği belirtildi.

TAMAMEN KALDIRILABİLİR

Klavyenin üst kısmında arama ve diğer seçenekler, alt kısımda ise emojiler yer alacak. Emoji kategorileri alt kısma taşınabilir veya tamamen kaldırılabilir gibi görünüyor.

HENÜZ BELLİ DEĞİL

WhatsApp'ın yeniden tasarlanan emoji klavyesinin kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil. Bu güncellemenin normal klavye tasarımı üzerinde etkili olup olmayacağı da bilinmiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem