Elon Musk, Microsoft’a dava açıyor

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunun verilerini izinsiz kullanmakla suçladığı Microsoft’u dava edeceğini belirtti.

Elon Musk, Microsoft’a dava açıyor

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Microsoft’un Twitter’ı kurumsal reklamcılık platformundan kaldıracağına dair, Twitter'da yaptığı paylaşıma, “Onlar, Twitter verilerini kullanarak yasa dışı eğitim aldılar. Dava zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi. Ancak Musk, iddiasını destekleyecek bir kanıt veya herhangi bir detayı paylaşmadı.

BBC’nin haberine göre, ayrı bir paylaşımında ise Musk, Twitter verilerini tartışmakla ilgili fikirlere açık olduğunu fakat Twitter’ın veri tabanını yağmalamanın, reklamları kaldırarak şeytanlaştırmanın ve ardından verilerini başkalarına satmanın, kazanmaya yönelik bir çözüm olmadığını belirtmişti.

Microsoft ise konuyla ilgili yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.

Microsoft daha önce kendi reklam platformunun 25 Nisan’dan itibaren Twitter’ı desteklemeyeceğini bildirmişti. Bunun sonucu olarak da reklam alıcıları, Microsoft’un sosyal medya yönetim aracı vasıtasıyla Twitter hesaplarına erişemeyecekti.

Kaynak: AA

Etiketler
Twitter
Çinli Huawei'ye çalışan şirkete, ABD'den 300 milyon dolar ceza Çinli Huawei'ye çalışan şirkete, ABD'den 300 milyon dolar ceza
Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin.. Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin..
TRT1'in en sevilen dizisi... Ekrandan çekiliyor.. Seyircileri üzen gelişme TRT1'in en sevilen dizisi... Ekrandan çekiliyor.. Seyircileri üzen gelişme
Bilim insanları saçların beyazlamasını durdurabilir Bilim insanları saçların beyazlamasını durdurabilir
ÇOK OKUNANLAR
Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu? Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu?
Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek son anketi yorumladı "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek açıkladı: Desteklerini çekiyorlar
Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor! Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor!
Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı