Bilim insanları saçların beyazlamasını durdurabilir

The Guardian’da yer alan habere göre, yeni bir çalışma, kök hücrelerin saç yaşlandıkça sıkışabileceğini ve olgunlaşma ve saç rengini koruma yeteneklerini kaybedebileceğini öne sürüyor.

Araştırmaya göre pek çok farklı hücre tipine dönüşebilen bazı kök hücreler, foliküllerdeki büyüme bölümleri arasında benzersiz bir geçiş yeteneğine sahip. Bu hücreler yaşla birlikte hareket etme yeteneğini kaybederek grileşmeye neden oluyor.

Farelerin derisindeki hücrelere odaklanan araştırmada incelenen hücreler insanlarda da amelanosit kök hücreleri olarak bulundu.

New York Üniversitesi Grossman tıp fakültesinden araştırmacılar, bulguların insanlar için geçerli olması durumunda gri saçı tersine çevirmek veya önlemek için potansiyel bir yol açabileceklerini öne sürdüler.

Araştırmanın baş araştırmacısı, NYU Langone Health'de doktora sonrası araştırmacı olan Qi Sun şunları söyledi: "Yeni keşfedilen mekanizmalar, melanosit kök hücrelerinin aynı sabit konumlandırmasının insanlarda da var olabileceği olasılığını artırıyor”