Aşılara güven azaldı, milyonlarca çocuk hiç aşı olmadı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Covid-19 döneminde dünya genelinde çocuk aşılarına olan güvenin azaldığını bildirdi. UNICEF'e göre, düzenli aşısı yapılamayan çocuk sayısı 67 milyona yükseldi.

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Aşılara güven azaldı, milyonlarca çocuk hiç aşı olmadı

Raporda, 2019-2021 yıllarında 67 milyon çocuğun tüm aşılarını olmadığı kaydedilirken, 48 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı belirtildi.

Çocukların aşılanma oranlarının düşmesinde temel etkenlerin baskı altındaki sağlık sistemleri, kaynakların azalması ve başka yerlere aktarılması, çatışma ve azalan güven olduğu belirtilen raporda, Covid-19 döneminde çocuk aşılarına olan güvenin yüzde 44 gerilediğine işaret edildi.

Raporda, çalışma yürütülen 55 ülkeden 52'sinde çocuk aşılarının önemine olan algı ve güvenin azaldığının görüldüğü aktarıldı.

Bunun bir kriz olduğuna işaret edilen raporda, hastalık salgınlarını engellemek ve çocukları korumak için hükümetlere aşı finansmanını artırma ve gerekli kaynakları sağlama çağrısı yapıldı.

"AŞILAMAYA OLAN GÜVENİN PANDEMİ KURBANI OLMASINA İZİN VEREMEYİZ"

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rutin aşılamaya olan güvenin pandeminin kurbanı olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Bu durumun endişe verici olduğuna dikkati çeken Russell, devam etmesi halinde aşılamayla önlenebilecek hastalıkların çocuk ölümlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

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