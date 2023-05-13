Twitter Türkiye'den seçim öncesi 'erişim engelleme' hamlesi

Seçime bir gün kala Twitter, mahkeme kararları uyarınca Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdiğini açıkladı.

Twitter Türkiye'den seçim öncesi 'erişim engelleme' hamlesi

14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya şirketi Twitter’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Twitter, yarın düzenlenecek seçimler öncesinde bazı içeriklerin sınırlandırılacağını açıkladı.

Twitter'ın Küresel Hükümet İlişkileri hesabından yapılan açıklamada, bu adımın mahkeme kararlarına yanıt olduğu ve platformun Türkiye'de erişilebilir kalmasını sağlama amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada içeriklerin dünyanın geri kalanında erişilebilir olacağı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik.

Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir."

Twitter Türkiye'den seçim öncesi 'erişim engelleme' hamlesi - Resim : 1

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