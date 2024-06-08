Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in yolculuğu başlıyor: Virgin Galactic, hazırlıkları paylaştı.

Virgin Galactic'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atasever'in araştırma görevine yönelik hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Buna göre, Axiom Space, Massachusetts General Hospital ve ODTÜ'den oluşan ekiple birlikte Atasever'in VSS Unity'deki araştırma yükleri hazırlandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Axiom Space de, Atasever'in 8 Haziran'daki yörünge altı uçuşunda tarihteki ikinci Türk astronotu olacağını duyurdu.

Virgin Galactic'in "VSS Unity" aracını taşıyan uçağın, yarın ABD saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor. Bu uçuşta Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de yer alacak.

İkinci Türk astronotu Atasever'in uzay yolculuğuna ilişkin tüm hazırlıkların tamamlanması, Türkiye'nin uzay programındaki ilerlemeyi göstermesi açısından önemli.

Kaynak: AA