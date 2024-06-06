YouTube'dan çocukları tehlikeli içeriklerden korumak için yeni adım: Politikasını değiştiriyor

Video paylaşım platformu YouTube, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayan kullanıcıların erişimini engellemek amacıyla ateşli silah videolarıyla ilgili politikalarını değiştirmeye karar verdi.

YouTube'dan çocukları tehlikeli içeriklerden korumak için yeni adım: Politikasını değiştiriyor

Google'a ait bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu olan Youtube, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayanların ulaşmasının önüne geçilmesi adına ateşli silah barındıran içeriklerin erişimine ilişkin değişikliğe gidildiği bildirildi.

YouTube tarafından yapılan açıklamada, ateşli silahların emniyetinin nasıl açıldığını gösteren tüm videoların yasaklanacağı belirtilerek, ev yapımı silah, otomatik silah ve susturucu gibi ateşli silah aksesuarlarını gösteren videoların da 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarla sınırlandırılacağı kaydedildi.

Ateş edip etmedikleri fark etmeksizin ateşli silah tutan kişilerin yer aldığı canlı yayınların yasaklanacağı vurgulanan açıklamada, bu tanıma video oyun içeriklerinin dahil olmadığı belirtildi.

Açıklamada, değişikliklerin 18 Haziran'da yürürlüğe gireceği kaydedilerek, içerik üreticileri ve kullanıcılara bahsedilen hususlara dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.​​​​​​​

Kaynak: AA

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