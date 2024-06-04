Elon Musk'ın sahibi olduğu X, OnlyFans'e rakip olabilir!

Sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk’ın, platformda müstehcen içeriklere izin vereceği iddia edildi. Bu haberle birlikte ‘Elon Musk OnlyFans’a rakip mi olacak?’ sorusu kamuoyunun gündemine gelmeye başladı.

Sosyal medya platformlarında genel olarak müstehcen ve +18 içeriklere izin verilmezken, bu yönde paylaşım yapan hesaplar daimi olarak kapatılıyordu.

Musk’ın sahibi olduğu X’in yeni açıkladığı politikaya göre, +18 içeriklerin paylaşımına X platformunda izin verileceği gündeme geldi.

HWP’nin aktardığı habere göre, X’in yeni NSFW politikası kapsamında, kullanıcılar artık müstehcen içerikleri paylaşabilecek.

Ancak, yine aynı habere göre, bu içerikleri belirli kurallara uygun olarak işaretlenmesi zorunlu hale geldi. Bu kuralla birlikte, kullanıcılar, içeriklerin müstehcen olduğunu ve her yaş grubuna uygun olmadığını önceden bilebilecek.

Platformdan yapılan açıklamada, yeni değişiklik şu ifadelerle duyuruldu.

“Kullanıcıların rızaya dayalı olarak üretilip dağıtıldığı sürece cinsel temalarla ilgili materyaller oluşturabilmeleri, dağıtabilmeleri ve tüketebilmeleri gerektiğine inanıyoruz.”