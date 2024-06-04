ChatGPT çöktü mü? ChatGPT'ye neden erişilemiyor?

Yapay zekâ robotu ChatGPT’ye erişim sağlanamıyor. ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden çalışmıyor? ChatGPT'ye neden erişilemiyor?

Yeni nesil yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT, ses, metin ve görüntüyü aynı anda işleyebiliyor ve bu sayede daha doğal ve insan benzeri bir etkileşim hizmeti sunuyor.

OpenAI bünyesinde bulunan ve geçtiğimiz gün yeni modeli GPT-4o duyurulan ChatGPT’ye erişimde zorluk yaşanıyor.

Kullanıcılar, https://chatgpt.com adresine girdikleri zaman Bad Gateway(Başarısız ağ erişimi) uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.

Konuya ilişkin OpenAI’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.