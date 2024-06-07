Musk'ın Starship roketinden bir ilk

Starship roket sistemi, ilk kez okyanusa yumuşak ve kontrollü bir iniş gerçekleştirdi.

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SpaceX'in Elon Musk tarafından geliştirilen Starship roket sistemi, uzay yolculuğu alanında çığır açarak ilk kez okyanusa yumuşak ve kontrollü bir iniş gerçekleştirdi.

Başarıyla tamamlanan dördüncü test uçuşu, SpaceX'in tamamen yeniden kullanılabilir bir orbital roket sistemi geliştirme çabalarında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Roketin "gemi" olarak bilinen üst bölümü kontrollü bir şekilde atmosfere döndü ve Hint Okyanusu'na iniş yaptı. Roketin itici bileşeni olan alt bölümü ise Meksika Körfezi üzerinde süzüldükten sonra düştü.

Atmosfere yeniden giriş sırasında ısı koruma plakaları ve yapısal elemanlarda bazı hasarlar meydana gelmesine rağmen, görev, Starship'i uzay yolculuğu için güvenilir bir araç haline getirme hedefine doğru önemli bir ilerleme kaydedildiğini gösterdi.

Bu gelişme, gelecekteki Mars ve Ay görevleri ile Starlink uydularının fırlatılması için büyük önem taşıyor.

Şirket, X hesabı üzerinden de geminin denize iniş yaptığını duyurarak, ''Starship'in heyecan verici dördüncü uçuş testini gerçekleştiren tüm SpaceX ekibini tebrik ederiz'' mesajını paylaştı.

Starship, Elon Musk'ın Mars'a insan yerleşimi ve Starlink projesinin genişletilmesi için öneme sahip. NASA'nın da büyük bir ilgiyle takip ettiği test uçuşu, 2026'nın sonlarına doğru insanları Ay'a geri göndermeyi amaçlayan Artemis programı için kritik bir gelişme.

Kaynak: ANKA

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