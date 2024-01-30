'Telepati' çipi ilk kez bir insanın beynine yerleştirildi

Neuralink'in milyarder kurucusu Elon Musk, şirketin yaptığı beyin çiplerinden birinin ilk kez bir insanın beynine yerleştirildiğini duyurdu. Musk, kişinin iyileşme sürecinin iyi geçmekte olduğunu bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç idaresi, geçen sene Neuralink'e implantları ilk kez insanlar üzerinde denemeleri için izin vermişti.

X üzerinden paylaşımda bulunan Musk, "İlk sonuçlarda umut verici nöron artık tespiti gösteriyor" dedi.

Şirketin şu anda yürüttüğü ana deneyin amacı çipin ve ameliyat robotunun güvenliğini değerlendirmesi.

Deneyde "kablosuz beyin-bilgisayar arayüzünün" kullanışlılığı da incelenecek. Neuralink'in internet sitesine göre çip yerleştirilen felçli insanlar, bu arayüz sayesinde bağlı cihazları düşünceleriyle yönetebilecek.

Neuralink, deneyi eylül ayında duyurmuştu. Açıklamada şirketin geliştirdiği robotun yapacağı ameliyatla cihazı beyne yerleştireceği açıklanmıştı.

İLK ÜRÜNÜN ADI 'TELEPATİ'

Musk, Neuralink'in ilk ürününün adının 'Telepati' konulduğu açıkladı.

Musk sahibi olduğu X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Sadece düşünerek telefonunuzu ve bilgisayarınızı; onlar aracılığıyla da neredeyse tüm cihazlarınızı kontrol etmenizi sağlıyor. İlk kullanıcılar uzuvlarını kaybetmiş olanlar olacak. Stephen Hawking'in bir klavye veya aracı olmadan daha hızlı iletişim kurabildiğini düşünün. İşte amaç bu" yazdı.