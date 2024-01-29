X'te trend topic oldu, İletişim Başkanlığı harekete geçti: "Kimlik hırsızlığı"

Sosyal medyada 'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığı trend topic oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, söz konusu başlıkla ilgili uyarılarda bulundu.

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X'te trend topic oldu, İletişim Başkanlığı harekete geçti: "Kimlik hırsızlığı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medyadan vatandaşları uyardı. 'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığının kimlik hırsızlarının tuzağı olduğunu ifade ederek, bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığını aktardı.

Değirmenci şunları aktardı: "Şuan listede olan 'Profillime Neden Bakıyorsun' şeklindeki hashtag kimlik hırsızlarının tuzağıdır ve haklarında inceleme başlatılmıştır.

Sosyal medya hesaplarında bazı uygulamalara izin veren kullanıcılar farkında olmadan özel bilgilerini ve şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşarak, veri güvenliğini riske ediyor.

Uygulamalara onay vererek, yabancıların sosyal medyadaki arkadaş listene ulaşmasına, açık profil bilgilerine erişmesine, kullanıcı adına paylaşım veya beğenide bulunmasına ve şifre bilgilerini değiştirmesine "bilmeden" izin veriyorsunuz."

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