Turizm sektörü, 2024’te odağına yapay zekayı aldı

Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı iş dünyasında yaygınlaşırken, turizm sektörü de bu doğrultuda değişiyor. Üretken yapay zekanın sektörde uygulanması somut bir fırsata dönüştürülürken, seyahat deneyiminden müşteri destek uygulamalarına kadar birçok alanda kullanılıyor. Statista’nın açıkladığı verilere göre seyahat ve konaklama sektörünün %30’u yapay zeka teknolojisinden faydalanırken, özellikle seyahatleri sırasında konaklayan tüketicilerin %70’i deneyimlerini iyileştirmek için yapay zeka uygulamalarından faydalanmak istediğini belirtiyor. Dünya genelindeki otel misafirlerinin %77’sinin de bir otelin sunduğu teknoloji olanaklarını önemli bir kriter olarak değerlendirdiğini belirten Turizm ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ferman Doğan, turizm işletmelerinin rekabet ortamında geri kalmamak için mutlaka teknolojinin gücünden faydalanması gerektiğini vurguluyor.

“İnsanlar için hizmet odaklı bu sektörde yapay zeka tehdit değil, nimettir”

Turizm ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ferman Doğan, “Yapay zeka uygulamalarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana en büyük tartışma konusu, yapay zekanın işlerimizi elimizden alıp almayacağı endişesi oldu. Turizm sektörü özelinde şunu özellikle söylemek isterim ki yapay zeka, bu sektördekiler için bir düşman değil dosttur. Sohbet robotları, öneri asistanı, akıllı arama motorları gibi uygulamalar müşteri memnuniyetini artırarak ticari fayda sağlıyor. Otomatik ödeme, rezervasyon yardımları, hızlı müşteri hizmetleri, gerçek zamanlı izleme, denetim mekanizmaları da otellerin iş süreçlerinde verimliliği yükseltiyor” dedi.

“Yapay zekaya yatırım yapmayan yaya kalır”

Yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımlara dair yorumlarını paylaşan Mehmet Ferman Doğan, “Şirketler bazı giderleri yatırım olarak değil masraf olarak görebilirler. Fakat yapay zekaya yapılan yatırım kesinlikle bunun dışında olmalı. İş süreçlerinde, misafir beklentilerini anlama gibi hususlarda yapay zekaya yatırım yapılmasının ardından, kendisini çok kısa sürede amorti ediyor. Bu noktada turizm sektöründe yönetici konumunda bulunan herkese de büyük sorumluluk düşüyor. Yaşanan dönüşümü göremeyen ve bu alana yatırım yapmayanlar uzun vadede yaya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kalifiye personel yetiştirme konusunda şirketlere büyük sorumluluk düşüyor”

Yapay zekanın kaynakları doğru değerlendirmek için de kullanılabileceğini aktaran Turizm ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ferman Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yapay zeka konusu oldukça yeni bir alan. Haliyle bu alanda yetişmiş insan bulmak da, elde tutmak da oldukça zor. Üstelik birçok şirket nasıl ilerleyeceğini de bilmiyor. Bu sebeple yeni nesil teknolojiler konusunda bilgi sahibi ve şirketinizi bir sonraki adıma taşıyacak personeli bünyenizde yetiştirmek de oldukça önemli. Özellikle bilişim ve pazarlama ekipleri bu alanda yetkin olursa süreçler çok daha hızlı ve konforlu ilerleyebilir. Bu konuda da şirketlere büyük sorumluluk düşüyor. Çalışanlara gerekli eğitimleri vermek ve kendisini geliştirecek ortamı sunmak kritik bir önem taşıyor.”