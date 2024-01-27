Türksat duyurdu: Televizyon ve radyo kanallarının frekans listesi değişti!

Türksat, uyduları üzerinden yayıncılık yapan televizyon ve radyo kanallarının frekans listesinde güncellemeye gitti.

Türksat'tan yapılan açıklamada, ülkedeki şifreli ve şifresiz tüm kanalların frekans ve yayınlarının Türksat'ın dört farklı haberleşme uydusu üzerinden verildiği belirtilerek, söz konusu yayınların izlenmesi için ek bir antene ihtiyaç bulunmadığı kaydedildi.

"ANTEN AYARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAMALI"

Açıklamada, mevcut anten ayarlarında değişiklik yapılmasına gerek olmamakla birlikte Türksat uydularındaki kanalların güncel frekanslarının zaman zaman değiştiğine işaret edildi.

TKGS UYUMLU UYDU ALICILARI OTOMATİK GÜNCELLİYOR

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu bir uydu alıcısı varsa, herhangi bir ayar yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilen açıklamada, uydu alıcılarının yeni frekansları otomatik olarak güncelleyeceği bildirildi.

TÜRKSAT'IN İNTERNET SİTESİNDEN FREKANS LİSTESİNE ULAŞILABİLİYOR

Uydu alıcısı TKGS ile uyumlu olmayan alıcılar için ise frekans ayarlarının yapılandırılarak şebeke taraması yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, frekans listesine https://uydu.turksat.com.tr/turksat-frekans-listesi linkinden ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

YENİ FREKANS (KANAL) AYARI NASIL YAPILIR?

Türksat 4A uydusunda yayın yapan kanalları aramak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1- Televizyonunuzun kumandasındaki "Menü" tuşuna basın,

2- Açılan menüden "Kanal" veya "Ayar" seçeneğini seçin,

3- Ardından, "Kanal Arama" veya "Arama" seçeneğini seçin,

4- Bu aşamada, "Uydu" seçeneğini seçin,

5- Açılan listeden "Türksat 4A" seçeneğini seçin,

6- "Otomatik Arama" seçeneğini seçin,

7- "Başlat" veya "Tamam" tuşuna basın.

Kanal arama işlemi tamamlandığında, televizyonunuzda bulunan kanallar listelenecektir.

KANAL ARAMA SORUNLARI

Kanal arama işlemi sırasında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları kontrol edebilirsiniz:

* Anteninizin doğru bir şekilde bağlandığından emin olun,

* Anteninizin sağlam olduğundan ve sinyal aldığından emin olun,

* Televizyonunuzun kanal arama ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Kaynak: Gerçek Gündem